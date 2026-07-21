Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло Правительство Венесуэлы сообщило о росте числа жертв землетрясения до 5278

Количество пострадавших при землетрясении в Венесуэле возросло до 5278 человек, сообщил в Telegram-канале спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес. В общей сложности из-за стихийного бедствия пострадали 16,74 тыс. местных жителей.

Также в результате землетрясения 18 тыс. человек остались без крыши над головой. Из-за толчков были повреждены 856 зданий, еще 190 оказались полностью разрушены. По словам Хорхе, сотрудникам экстренных служб удалось спасти 6,5 тыс. человек.

Ранее власти сообщили, что помощь была оказана 128 324 семьям, пострадавшим при землетрясении в Венесуэле. Во временных убежищах остаются 23 820 человек. Без жилья после стихийного бедствия оказались 17 907 жителей.

До этого начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова заявила, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане у берегов Северных Курил. По ее словам, подземные колебания ощутили в том числе на острове Парамушир.