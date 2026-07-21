Платформа «VK Видео» назвала самый востребованный жанр у пользователей

Анализ платформы «VK Видео» показал, что хорроры являются одним из самых популярных жанров среди пользователей. Особенно востребованы они среди молодежи: почти каждый третий человек в возрасте от 18 до 24 лет обращается к ужастикам, чтобы снять стресс. В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов.

Согласно результатам исследования, 55% опрошенных хотя бы изредка смотрят фильмы ужасов. Этот жанр особенно популярен среди мужчин (64%), подростков (65%) и возрастной группы 18–24 лет (83%). При этом 23% любителей хорроров смотрят такие фильмы, чтобы отвлечься от своих забот. В возрастной категории 18–24 лет доля таких зрителей выше и составляет 30%.

Всего 33% опрошенных назвали главными причинами просмотра хорроров атмосферу и сюжет, 31% — интерес к тайнам и мотивам героев, а 20% — острые эмоции и выброс адреналина. Наиболее востребованным форматом хоррора стали полнометражные картины, которые выбирают 68% кинозрителей. В рамках поджанров лидирует мистика (56%), за ней следуют психологические триллеры (46%) и фильмы о маньяках и серийных убийцах (36%).

Ранее сообщалось, что каждый четвертый взрослый зритель выбирает мультфильмы, семейные фильмы и другие детские видеоматериалы для просмотра, выяснили на платформе «VK Видео». Исследование показало, что 69% опрошенных хотя бы изредка потребляют контент, предназначенный для детей. В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов.