Украину ждет Майдан-3: когда начнется, что рассказал Зеленский Зеленский опасается Майдана-3 на Украине до конца года

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun утверждает, что Россия готовит на Украине государственный переворот. Что он сказал, когда Зеленский обещает Майдан-3, кто еще обвинял РФ?

Что такое Майдан-3

По словам Зеленского, Москва хочет отстранить его от власти. Также он рассказал, что якобы пережил «пять или шесть» покушений на свою жизнь, которые сначала пугали его, а после «стали как [заболевание] коронавирус». Теперь, по его словам, в Москве готовят на Украине новый Майдан — такую информацию донесла до него разведка.

«Эта операция называется Майдан-3. Ее цель — в смене президента. Возможно, не путем убийства. Но цели, на самом деле, постоянно меняются. Они (Россия. — NEWS.ru) будут использовать любые инструменты, которые смогут. Так что вот — [планируют] до конца года. Они даже дали название этой операции. Но, как видите, мы с таким свыклись», — заявил Зеленский в интервью The Sun.

Как отмечает корреспондент The Sun Джером Старки, чтобы попасть в офис президента Украины, съемочная группа прошла несколько кордонов безопасности и вынуждена была сдать даже свои авторучки. Окна в здании офиса президента на Банковой, 11, заложены мешками с песком, а в коридорах в целях безопасности отсутствует свет.

Когда уйдет Зеленский

Как отмечает The Sun, в настоящее время на Украине не существует законного способа отстранить от власти Владимира Зеленского. В начале ноября он заявил, что «сейчас не время» для проведения президентских выборов, которые должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года. Зеленский призвал «не вбрасывать в общество тематику выборов», а его сторонники в отдельной петиции попросили ввести уголовную ответственность для тех, кто будет призывать к проведению выборов на Украине.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Британское издание отмечает, что заявления об отмене выборов прозвучали на фоне конфликта между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который заявил, что боевые действия на Украине «зашли в тупик», и фактически признал провал наступления ВСУ. Зеленский в ответ заявил, что генералам «не место в политике», а замглавы офиса президента заявил, что иностранные партнеры звонили ему «в панике» и не уверены, следует ли продолжать оказывать поддержку Киеву.

По оценкам западных СМИ, Залужный на выборах мог бы стать основным конкурентом Зеленского, недовольство политикой которого растет в обществе. Аналогичное мнение высказывают и в России.

Как отреагировали в России

Президент Украины Владимир Зеленский отменяет выборы в стране из-за страха потерять власть и этим приближает новый Майдан, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В 10-летнюю годовщину переворота в Киеве он отметил, что события тех дней стали трагедией для украинцев, потому что страна потеряла пятую часть своих территорий, ее экономика разрушена.

«Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из-за страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана», — написал Володин.

В чем еще обвиняли Россию

Власти России не в первый раз обвиняют в подготовке госпереворота с целью смещения власти на Украине. 21 ноября 2016 года, в третью годовщину госпереворота 2014 года, президент Петр Порошенко рассказал про российский план дестабилизации «Шатун», о котором ему якобы донесла украинская разведка. По версии СБУ, одним из ключевых пунктов плана была «организация досрочных выборов на Украине» с помощью «внутренних деструктивных элементов». План не осуществился, и Порошенко проиграл Зеленскому в ходе очередных выборов в 2019 году.

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press Петр Порошенко

В том же году власти Черногории обвинили военную разведку РФ в подготовке госпереворота и убийства президента Мило Джукановича, который правил страной с 1991 по 2023 год. В 2019 году после судебного разбирательства по этому делу крупные тюремные сроки получили два гражданина РФ. В ответ Россия внесла Джукановича и ряд других официальных лиц в санкционный список. В 2021 году приговор по делу был пересмотрен и суд признал, что никаких доказательств вины осужденных не было.

До того, как обвинить Россию в подготовке Майдана-3, Зеленский в феврале 2023 года утверждал, что Москва планировала осуществить государственный переворот в Молдавии. Молдавский президент Майя Санду заявила, что украинская разведка предоставила Кишиневу подробности этих операций. Госпереворота в Молдавии в 2023 году не произошло.

В сентябре 2023 года Россию обвинили также в подготовке госпереворота в Армении, который якобы должны совершить бойцы ЧВК «Вагнер». В МИД РФ охарактеризовали заявления Telegram-каналов как «вброс» и «бред сивой кобылы».

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