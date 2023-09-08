«Бред сивой кобылы»: в Москве опровергли подготовку переворота в Армении Сенатор Карасин назвал фейком заявление о подготовке РФ переворота в Армении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Утверждения о подготовке Кремлем госпереворота в Армении, опубликованные в приближенных к Еревану Telegram-каналах, — бред сивой кобылы, их даже комментировать не надо, заявил NEWS.ru глава международного комитета СФ Григорий Карасин. По его словам, прежде чем делать такие заявления и выдвигать подобные обвинения, необходимо привести реальные факты, которые подтвердят информацию.

Придумывать какие-то виртуальные схемы и кричать об этом на весь мир — удел неумных политиков. Такие заявления распространяются, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к России. Это нужно тем, кто пытается взлохматить ситуацию и достичь своих целей, — заявил Карасин.

Ранее в Telegram-канале «Баграмян-26», который считается проправительственным ресурсом Армении, было опубликовано сообщение о том, что Кремль якобы готовит госпереворот в Армении. По данным канала, в республике «на момент гибели Пригожина находилось около 3 тысяч бойцов ЧВК „Вагнер“, цель которых — отстранить от власти Пашиняна». Авторы считают, что в Москве «санкционировали сценарий госпереворота», «последней каплей для этого стала информация о готовящихся армяно-американских учениях». При этом в сообщении содержатся расхождения по времени: бизнесмен Евгений Пригожин погиб 23 августа, а информация о совместных учениях Армении и США была озвучена 6 сентября.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между гражданами двух стран за счет обвинения Москвы во всех бедах армянского народа. По ее словам, ни одну из сторон не может удовлетворить превалирующая в последнее время зачастую несоответствующая действительности информация о России и российско-армянских отношениях.