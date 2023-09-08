МИД России заявил о недопустимости разжигания вражды с Арменией

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Россия считает недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между гражданами России и Армении за счет обвинения Москвы во всех бедах армянского народа, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване. По ее словам, ни одну из сторон не может удовлетворить превалирующая в последнее время зачастую несоответствующая действительности информация о России и российско-армянских отношениях.

Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа, — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что приоритетом совместной работы является укрепление союзничества между двумя странами и руководство РФ проявляет «постоянную и искреннюю заинтересованность» в судьбе союзника по ОДКБ.

Осязаемый результат этого внимания — бурное развитие хозяйственных связей двух стран. Россия — это главный иностранный инвестор в экономику Армении: 40% всех капиталовложений, более 2,2 млрд долларов, — уточнила представитель российского МИД.

Чтобы сохранить все это, необходимо поддерживать здоровый информационный фон российско-армянских связей, отметила Захарова. Отказ же Армении впускать в страну россиян, не нарушивших закон, наносит существенный ущерб взаимодействию, сказала дипломат.

Также она еще раз обратила внимание на задержание в Армении обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна, которое произошло во время медиафорума. Она назвала это провокацией, направленной на срыв мероприятия.

Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов, заинтересованы в обратном — в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие, — объяснила Захарова.

Россия, по ее словам, заинтересована в том, чтобы сообща, честно и в конструктивной манере искать пути выправления ситуации. В то же время в Армении растет число прозападных медиаструктур с повесткой по дискредитации РФ, «поливающих грязью» ОДКБ и ЕАЭС, заявила Захарова.

Ранее о шаге Еревана в сторону Запада и отходе от влияния России сообщил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Института Кавказа в Ереване Грант Микаэлян. По его словам, на это указывают совместные военные учения с США. Он уверен, что улучшение отношений с Соединенными Штатами является целью правительства Армении.