В Армении подтвердили прозападный курс правительства Пашиняна Политолог Микаэлян: Ереван делает шаги в сторону Запада и отходит от Москвы

Фото: МО Армении

Решение Армении провести совместные военные учения с США можно охарактеризовать как очередной шаг страны в сторону Запада и отход от влияния России, заявил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Института Кавказа в Ереване Грант Микаэлян. По его мнению, улучшение отношений с Соединенными Штатами является целью правительства Армении.

Армения запланировала военные учения с США еще с начала года. У нынешнего правительства Армении есть очень высокая заинтересованность в развитии отношений с США, и оно явно ее реализует. Такое решение можно охарактеризовать как шаг в сторону Запада и отход от России. <...> Нынешнее правительство Армении, на мой взгляд, считает это своей целью, которая стоит перед ним с самого начала своего прихода к власти, — считает политолог.

Он предположил, что совместные учения Армении и США не будут массовыми, однако сам факт их проведения может негативно отразиться на отношениях Москвы и Еревана, которые сейчас и так находятся в кризисе. По мнению Микаэляна, прозападная политика может быть губительна для Армении, хотя многие другие страны и доказали неэффективность этого мнения.

В России очень распространено мнение, что Армении без нее деваться некуда, а значит, прозападная политика будет губительна для Еревана. Отчасти с этим согласен. Но подобное мнение уже доказало свою неэффективность на других странах. Возможно, самой Армении это невыгодно, но это не означает, что они не примут такого решения. А что касается других стран, мы видели это, и это опять же вызвано внешними изменениями, — утверждает политолог.

По его словам, противостояние России и Запада происходит не только на Украине, но и в других регионах мира, например, в Африке. Микаэлян предполагает, что конфликт может перейти и на территорию Армении. Он считает, что дальнейшие отношения между странами будут зависеть от заинтересованности самой России и от ее способности проводить эффективную политику выстраивания коммуникаций.

Ранее Министерство обороны Армении анонсировало проведение совместных учений с Соединенными Штатами. Уточняется, что учения ARTSIV PARTNER 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар». Целью маневров станет повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.