Санду: в Молдавии готовился переворот с участием диверсантов

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, передает РИА Новости. В связи с этим глава государства призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности.

В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации, — заявила Санду.

По словам молдавского президента, планы изменения предполагали участие диверсантов с военной подготовкой, которые намерены были атаковать некоторые государственные здания. Санду обвинила в попытке диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию «Шор», и призвала парламент как можно скорее принять законопроекты, которые позволят прокуратуре и Службе информации и безопасности бороться с соответствующими рисками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разведка его страны перехватила план России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии. По его словам, Киев предупредил молдавское руководство о существовании такого плана. Каких-либо деталей плана президент Украины не привел.