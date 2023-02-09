Зеленский рассказал о российском плане «сломать» Молдавию

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинская разведка перехватила некий план России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии, заявил во время выступления в Европейском совете президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит РИА Новости, Киев предупредил молдавское руководство о существовании такого плана. Каких-либо деталей плана президент Украины не привел.

Недавно я говорил с президентом Молдавии Майей Санду и проинформировал ее о том, что получилось перехватить нашей разведке — детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии. Российский документ, который показывает: кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдавию и демократический порядок и установить свой контроль над ней, — заявил Зеленский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины». По его словам, нынешний президент Молдавии Майя Санду «сама рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и «готова практически на все».

Спикер парламента государства Игорь Гросу до этого сообщил о желании Молдавии начать переговоры по вступлению в Евросоюз. По его словам, страна должна одновременно выполнять условия для вступления в ЕС и бороться с кризисами.

Между тем политический обозреватель, журналист Валерий Демидецкий отметил, что проблема убыли населения в Молдавии приобрела катастрофические масштабы. По его словам, страна переживает спад населения из-за экономических и политических кризисов, а депутаты поддерживают законы, которые противоречат ценностям населения.