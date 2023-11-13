Арестович рассказал о конфликте Зеленского с ВСУ: в чем главное разногласие Арестович: между Зеленским и военными ВСУ существует конфликт

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о существовании конфликта между президентом страны Владимиром Зеленским и военными ВСУ. Какие известны подробности?

Что известно о конфликте Зеленского с военными ВСУ

Арестович в интервью El Mundo раскритиковал политику Зеленского, назвав ее неэффективной. Он также рассказал, что президент Украины регулярно сталкивается с критикой со стороны высокопоставленных служащих вооруженных сил страны, из-за чего «его речь становится все более эмоциональной».

«Его политика неэффективна. Основная причина — неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. <...> Уровень компетенции недостаточный, они достигли своего потолка», — сказал Арестович.

Политик заявил, что поддерживает точку зрения главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт на Украине зашел в тупик.

«Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация», — уточнил он.

Арестович считает Зеленского слишком «эгоцентричным либо слишком украиноцентричным». По его мнению, Украина на настоящий момент не нуждается в репрессиях, причем это касается не только событий на фронте, но и внутри государства. Политик считает проблемой отсутствие свободы для публикации в стране книг на русском языке и подавление церкви.

«Мы не можем подавлять саму Церковь, потому что Церковь — это не просто священники, Церковь — это люди», — заявил Алексей Арестович.

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Арестович

Что известно об отношениях Зеленского и Залужного

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в начале ноября текущего года заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик.

«Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты <...>. Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое», — отметил он.

В офисе Зеленского раскритиковали интервью Залужного, замглавы офиса Игорь Жовква говорил, что некоторые партнеры «в панике» связывались с Киевом и спрашивали, действительно ли страна находится в тупике.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Валерий Залужный и Владимир Зеленский не находятся в конфликте и едины по ключевым вопросам. По его словам, у руководства страны существует одна позиция, и она заключается в вере в успех украинской армии.

«Я не вижу каких-то признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции», — заключил он.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Чем может обернуться конфликт Зеленского и Залужного

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос считает, что причиной конфликта Владимира Зеленского с военными стало бездействие президента Украины. По его словам, признание главкома о «тупике» можно считать «сигналом о помощи» от военных.

«Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос. Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. <...> Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнеров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины», — объяснил Кривонос.

Политолог Вадим Сипров не исключил, что продолжающийся конфликт украинского главкома с президентом страны может обернуться государственным переворотом.

«Залужному не нужна месть, ему нужна власть. Поэтому в ближайшее время „друзей“ Зеленского уберут всех и сразу», — отметил он после гибели в Киеве помощника главы ВСУ Геннадия Частякова.

Читайте также:

ВС РФ ликвидировали «лучшего танкиста» ВСУ: что о нем известно, где воевал

На Украине рассказали, как Залужный своими признаниями «подыграл» Москве

Осталось 30 метров: Ермак раскрыл срок окончания конфликта на Украине