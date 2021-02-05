Двум россиянам в Черногории отменили приговор по делу о госперевороте

https://static.news.ru/photo/3bd35b0e-685f-11eb-b494-96000091f725_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Апелляционный суд Черногории отменил решение Высшего суда Подгорицы о заочном приговоре россиянам Владимиру Попову и Эдуарду Шишмакову по делу о госперевороте.

Как говорится на сайте Апелляционного суда страны, в процедуре вынесения приговора были допущены серьёзные нарушения положений уголовного производства, из-за этого «ни фактические, ни юридические выводы не могли быть приняты в приговоре суда первой инстанции».

Попов и Шишмаков были заочно приговорены к 12 и 15 годам тюремного заключения. Приговоры также были отменены лидерам «Демократического фронта» Черногории Андрии Мандичу и Милану Кнежевичу, их дела отправят на повторное рассмотрение.

По версии следствия, в октябре 2016 года 20 граждан Сербии готовили атаки в различных частях страны перед парламентскими выборами. Из Сербии были депортированы несколько граждан России, которым вменялась подготовка терактов. Тогда в разрешение конфликта между государствами пришлось вмешаться секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву.

Как писал NEWS.ru, в Мьянме произошёл военный переворот. Президент Вин Мьин и фактическая глава правительства Аун Сан Су Чжи были захвачены военными под командованием генерала Мин Аун Хлайна.