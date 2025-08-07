Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 13:16

В ФРГ задержали готовивших госпереворот заговорщиков

В Германии задержали подозреваемых в причастности к подготовке госпереворота

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Баварии задержали троих предполагаемых членов движения рейхсбюргеров («граждане Рейха»), сообщает ТАСС со ссылкой на баварскую полицию. Представители движения пытались совершить государственный переворот в ФРГ в декабре 2022 года.

В округах Форххайм и Нюрнбергер-Ланд в Баварии, а также в районе Рудные Горы и Хемнице в Саксонии и в районе Айхсфельд в Тюрингии прошли обыски. Правоохранители отметили, что в апреле 2022 года трое задержанных участвовали в тренировках по стрельбе на бывшем стрельбище бундесвера около Байройта в Верхней Франконии.

Следователи полагают, что так участники движения готовились к возможному нападению на бундестаг. В отношении пяти мужчин и одной женщины ведется расследование. Во время обысков изъяты подпадающие под закон об оружии предметы и устройства для хранения данных.

Ранее французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле заявил, что Евросоюз и США, признав госпереворот на Украине в 2014 году демократическим событием, создадут риски повторения таких же сценариев в Европе. По его словам, тем самым Брюссель и Вашингтон откроют ящик Пандоры.

Он добавил, что если бы такой же Майдан начался в Париже в ходе протестов «желтых жилетов», то президент Франции Эммануэль Макрон, «не колеблясь ни секунды, приказал бы стрелять в толпу».

Германия
госпереворот
заговоры
задержания
Бундестаг
