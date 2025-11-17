Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 19:54

Американист оценил, чем обернутся для Обамы обвинения в госизмене

Американист Дробницкий исключил тюремное заключение Обамы из-за госизмены

Барак Обама Барак Обама Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press
Экс-президента США Барака Обаму, уличенного нацразведкой Штатов в госизмене, вряд ли ждет реальный тюремный срок, сказал NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, у обвинителей политика нет даже четкого понимания, как провести такую процедуру c административной точки зрения.

Были смешные предположения, что Мишель Обама как-то отмажет мужа, но это глупость. Да ей и не надо его отмазывать. Ведь осуждение Обамы — это же практически серая зона: непонятно, как именно это делать. Куда понесут обвинения против Обамы — в Верховный суд? Он такие дела не рассматривает. В конгресс? Там будут спорить годами и ни к чему не придут, — сказал Дробницкий.

По словам американиста, именно конгрессмены должны рассматривать дело Обамы. Однако этот процесс осложняется множеством административно-процессуальных проволочек.

Им сначала надо провести импичмент бывшего президента и только потом рассматривать дело. Они могут этим заниматься до скончания веков без какого-либо результата. Республиканцы уже пытались посадить кого-нибудь из бывших администраций, преследовавших Трампа, причем гораздо меньших фигур. И никого не посадили, — сказал Дробницкий.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала в соцсети Х рассекреченные письма бывших руководителей американских спецслужб времен президентства Обамы. По ее словам, экс-лидер Штатов намеренно распространял ложную информацию о «российском следе» на выборах президента 2016 года, чем пытался подорвать репутацию Дональда Трампа.

