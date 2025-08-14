В США рассекретили письма о сфабрикованном вмешательстве России в выборы В США обнародовали письма о сфабрикованном вмешательстве РФ в выборы

Директор Национальной разведки Тулси Габбард обнародовала в соцсети Х рассекреченные письма бывших руководителей американских спецслужб времен президентства Барака Обамы. По ее словам, сведения о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году изначально были ложными.

Недавно рассекреченные электронные письма, отправленные 22 декабря 2016 года в соответствии с указом президента Обамы о фабрикации доклада разведывательного сообщества о России, [опубликованного] в январе 2017 года, показывают, что директор Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о [якобы вмешательстве] России, — указала она.

В одном из рассекреченных писем Джеймс Клэппер обращается к директору ЦРУ Джону Бреннану и главе ФБР Джеймсу Коми с призывом в кратчайшие сроки завершить расследование.

Ранее Габбард обнародовала материалы, которые, по ее словам, доказывают фабрикацию обвинений против России о вмешательстве в выборы 2016 года. Она заявила, что после победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон Белый дом политизировал разведданные, чтобы создать основу для давления на нового президента. По ее словам, чиновники передавали в СМИ ложную информацию о якобы имеющихся у ЦРУ доказательствах причастности Москвы.