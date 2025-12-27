Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:15

«На тормоз не нажимали?»: в России намекнули Трампу на врагов в Белом доме

Член СВОП Климов: соратники Обамы и Байдена мешают работе Трампа по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Работу президента США Дональда Трампа по Украине затрудняют бывшие сотрудники администраций его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, заявил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с ТАСС. По его словам, до возвращения Трампа в Белый дом вероятность дипломатического решения была минимальной, но сейчас она выросла.

А что, они разве на тормоз не нажимали? Конечно, нажимали. Они делали все, чтобы затруднить работу Трампа. Поэтому то, что он говорил на публику про сутки — это предвыборные декларациие, — пояснил Климов.

Политик отметил, что Трамп соотносит свои шаги по Украине с рейтингами республиканцев и при необходимости способен усилить давление на Киев. В пример он привел реакцию на данные НАБУ о коррупционной схеме в энергетике с участием бизнесмена Тимура Миндича, близкого к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Даже показав лишь малую часть данных, уже возник скандал. Рычаги у него есть, но до какой степени он ими воспользуется, мы увидим в ближайшем будущем, — заключил Климов.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Трампу нужно быть аккуратнее с Зеленским. По его словам, президент Украины вынашивает весьма «гнусный план». Парламентарий добавил, что американскому лидеру не стоит оказывать коллеге знаки внимания, включая рукопожатия или демонстрацию близости.

Дональд Трамп
Джо Байден
Барак Обама
США
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III собирается «очаровать» Трампа впервые за почти 20 лет
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья
Госдума весной рассмотрит ряд мер по защите россиян от мошенников
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.