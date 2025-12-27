«На тормоз не нажимали?»: в России намекнули Трампу на врагов в Белом доме Член СВОП Климов: соратники Обамы и Байдена мешают работе Трампа по Украине

Работу президента США Дональда Трампа по Украине затрудняют бывшие сотрудники администраций его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, заявил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с ТАСС. По его словам, до возвращения Трампа в Белый дом вероятность дипломатического решения была минимальной, но сейчас она выросла.

А что, они разве на тормоз не нажимали? Конечно, нажимали. Они делали все, чтобы затруднить работу Трампа. Поэтому то, что он говорил на публику про сутки — это предвыборные декларациие, — пояснил Климов.

Политик отметил, что Трамп соотносит свои шаги по Украине с рейтингами республиканцев и при необходимости способен усилить давление на Киев. В пример он привел реакцию на данные НАБУ о коррупционной схеме в энергетике с участием бизнесмена Тимура Миндича, близкого к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Даже показав лишь малую часть данных, уже возник скандал. Рычаги у него есть, но до какой степени он ими воспользуется, мы увидим в ближайшем будущем, — заключил Климов.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Трампу нужно быть аккуратнее с Зеленским. По его словам, президент Украины вынашивает весьма «гнусный план». Парламентарий добавил, что американскому лидеру не стоит оказывать коллеге знаки внимания, включая рукопожатия или демонстрацию близости.