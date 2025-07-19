Разведка США отчиталась о фейковом вмешательстве России в выборы Разведка США: администрация Обамы сфабриковала дело о вмешательстве РФ в выборы

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства, подтверждающие, что администрация бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы сфабриковала обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года. В своем заявлении глава ведомства утверждает, что после победы Дональда Трампа против Хиллари Клинтон, Обама и сотрудники его администрации специально политизировали разведданные, чтобы подготовить почву для многолетнего давления на нового президента.

В частности, администрация Обамы якобы передавала СМИ заведомо ложные сведения о том, что у ЦРУ имеются доказательства вмешательства Москвы. Кроме того, были скрыты сведения, что Россия не предпринимала попыток взломать электронные избирательные системы голосования.

Ранее отчет Директората анализа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США выявил серьезные процедурные нарушения при подготовке оценки о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года в пользу американского президента Трампа. СМИ указали на необычно короткие сроки подготовки аналитики, что нетипично для таких сложных и политически чувствительных материалов.