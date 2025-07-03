ЦРУ пересмотрело выводы о вмешательстве России в выборы США ЦРУ признало нарушения в отчете по влиянию России на выборы в США 2016 года

Отчет Директората анализа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США выявил серьезные процедурные нарушения при подготовке оценки о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года в пользу американского президента Дональда Трампа, сообщила газета New York Post. Издание указывает на необычно короткие сроки подготовки аналитики, что нетипично для таких сложных и политически чувствительных материалов.

В документе отмечается, что спешка с публикацией как засекреченной, так и публичной версии оценки вызвала вопросы о возможной политической мотивации со стороны Белого дома при подготовке данного документа. Специалисты ЦРУ подчеркивает, что обычно подобные отчеты готовятся в течение месяцев, чтобы обеспечить высокое качество анализа.

Ранее стало известно, что британская служба безопасности MI5 в течение более двадцати лет вела операцию по поиску «крота», предположительно, работающего на российскую разведку, сообщила The Guardian. Агенты под вымышленными именами преследовали шпиона в нескольких странах, при этом риски разоблачения оставались высокими и помощь властей в таких случаях исключалась.