В Совфеде оценили вероятность уголовного преследования Обамы в США

Вероятность заключения в тюрьму бывшего президента США Барака Обамы, которого нацразведка страны подозревает в госизмене, минимальна, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что это дело вряд ли вообще дойдет до суда.

В истории Штатов такого не было. Но если вдруг его реально привлекут к уголовной ответственности, то в конце концов его могут и помиловать по-быстрому. Я не знаю кто — сам президент или, может, Верховный суд. Но вряд ли им понравится такой прецедент, — сказал Джабаров.

При этом политик назвал мерзостью то, что, предположительно, совершил Обама.

А ведь за него когда-то голосовали американские избиратели, которые поверили этому молодому руководителю. Это говорит о том, что демократы в США, к сожалению, были крайне нечистоплотны на руку, да еще и могут сфальсифицировать любые данные, — подчеркнул сенатор.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Обама может оказаться в тюрьме из-за разоблачений нацразведки. Речь идет о материалах, вскрытых главой ведомства Тулси Габбард: она уличила бывшего президента в фабрикации сведений о якобы «вмешательстве России» в выборы 2016 года.