Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволят устроить массовые фальсификации на президентских выборах, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, такие попытки приведут к еще большему внутреннему обострению ситуации в стране и это прекрасно понимают на Западе.

Зеленский будет оттягивать выборы президента на Украине так долго, как сможет. Потому что переизбраться, если все будет честно, у него шансов нет. Возможны попытки устроить массовую фальсификацию, но это приведет к еще большему внутреннему обострению. И на Западе это понимают, — пояснил Марков.

Он отметил, что судьба действующего президента Украины предрешена. По словам экс-депутата Рады, уже пошли необратимые процессы и западные союзники Киева, будучи циничными и прагматичными, скорее всего, предпочтут раскрутить крупный коррупционный скандал.

На Украине уже пошли необратимые процессы. Я уверен, что судьба Зеленского будет печальной, именно такой, какой он заслуживает. Поэтому я склоняюсь к версии о том, что американцы постепенно раскрутят коррупционный скандал на Украине. Они ж ребята циничные, прагматичные. Им нужно будет под промежуточные выборы в конгресс размотать всю эту коррупционную схему отмывания денег, все то, что там творилось в последние годы. Я думаю, что это похоронит и многих европейских политиков. Почему они так бьются? Потому что Украина утянет их всех на дно, — резюмировал Марков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский может отказаться от участия в предстоящих выборах. По его словам, на текущий момент действующий глава государства имеет право участвовать в президентской гонке, основываясь на данных социологических опросов.