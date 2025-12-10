Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 14:32

Экс-нардеп ответил, примет ли Зеленский участие в выборах

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский может сам отказаться от участия в выборах

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от участия в предстоящих выборах, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, действующий глава государства может принять соответствующее решение в условиях оказываемого на него внешнего давления.

Я думаю, что Зеленский не будет принимать участие в выборах. Предполагаю, что по этому вопросу есть консенсус как внутри Украины, так и за ее пределами. У конца политической карьеры Зеленского есть два варианта. Первый: возможно, что его свергнут. Второй: ему могут сделать предложение, от которого ему будет трудно отказаться. Ему могут поставить условия, при которых он сам примет решение не участвовать в выборах. Не обязательно его свергать, у него будут разные опции. В любом случае я не вижу его как кандидата, — высказался Килинкаров.

Он подчеркнул, что на текущий момент Зеленский имеет право участвовать в президентских выборах, основываясь на данных социологических опросов. Однако, по мнению экс-депутата Рады, следует учитывать, что опубликованные рейтинги отражают ситуацию в условиях военного времени.

В случае, если все-таки будет выход на договоренность по урегулированию украинского конфликта, то в мирный период у Украины будет запрос на совершенно других политиков, и это точно будут не военные или артисты из «Квартала-95». Будет запрос на людей, которые понимают, что делать с разрушенной экономикой и энергетикой. Сейчас сложно назвать потенциальных кандидатов, но на Украине достаточно широкая линейка запасных, которые имеют определенные компетенции, позволяющие занимать те или иные должности. Другое дело, что они при этой клоунской власти остались вообще не у дел, — резюмировал Килинкаров.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал Зеленского покинуть свой пост без проведения выборов. По его мнению, если президент не может привести страну к миру, отставка может быть единственным разумным решением.

