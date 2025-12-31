Запад сам создал угрозу в лице украинского президента Владимира Зеленского, и теперь этот «монстр» обращает свою агрессию против них, считает представитель МИД России Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что он уже «дышит им в затылок».

Да, страшно им. И будет еще страшнее, потому что тот монстр, которого они воспитали, он им дышит в затылок… Он кровавой слюной уже на них капает. Это не фигура речи — он уже проявлял себя на, например, африканском континенте, — сказала она.

Представитель МИД России добавила, что западные страны охвачены ужасом от понимания краха своей концепции «поставить Россию на место». По ее словам, Запад, загнав себя в угол собственной глупости и лжи, свернул все контакты и теперь боится объясняться с собственным населением.

Захарова также назвала заявление президента Финляндии Александера Стубба о якобы одержанной страной «победе» над Советским Союзом в 1944 году глупостью года. Она сравнила Финляндию с маятником — страна никак не могла определиться, какую сторону истории занимать.