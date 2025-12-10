ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 11:41

Зеленскому предложили сложить полномочия без выборов

Депутат Рады Гончаренко призвал Зеленского уйти в отставку вместо выборов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть пост без проведения выборов. Если президент не способен вывести страну к миру, то отставка может стать единственным выходом, написал в своем Telegram-канале парламентарий.

Если Зеленский не способен довести страну до мира, нам не нужны выборы, можно просто уйти с должности и все. В конституции все прописано, — написал Гончаренко.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Зеленский меняет свою позицию по вопросу выборов в стране в попытке добиться гарантий безопасности от Соединенных Штатов после заявлений президента США Дональда Трампа о неизбежности российской победы. В издании отметили, что этот шаг похож на переговорную тактику.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа до этого допустил, что Зеленского могут отстранить от должности за попытки оттянуть проведение выборов. Депутат убежден в желании президента Украины отсрочить свой провал.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Киев может намеренно замедлить подготовку к выборам с целью установления контроля над избирательным процессом. По его мнению, действующая украинская власть примет все возможные меры, чтобы не допустить участия оппозиционеров в выборах.

