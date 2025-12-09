В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов Депутат Миронов: Киев может затянуть подготовку выборов для контроля над ними

Киев может искусственно затянуть подготовку к выборам, чтобы установить над ними контроль, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, действующая украинская власть постарается любыми способами предотвратить участие оппозиционеров в избирательном процессе.

Я напомню, что в изначальной версии мирного плана [Дональда] Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) требования о немедленном проведении выборов на Украине не было. За эти недели он понял очевидное: киевский режим и лично [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) — главное препятствие на пути прекращения конфликта. Просроченный украинский лидер все меньше слушается американцев и все больше — европейских обезумевших ястребов, которые пытаются всеми силами подорвать усилия Трампа. Они будут делать это и сейчас. На словах могут согласиться, но на деле постараются максимально затянуть процесс подготовки выборов, чтобы провести их под своим контролем, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что у британцев уже имеется свой кандидат на президентский пост Украины — бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который, по его мнению, является еще более радикальным националистом и противником России. По словам парламентария, без предварительного требования об отставке Зеленского и его команды проведение выборов не имеет смысла.

Фактически это будет легализация преступного режима и его лидера, кем бы он ни был. Участие в таких выборах реальной оппозиции исключено — всех несогласных бандеровцы либо посадят в тюрьму, либо убьют, как делали все последние годы. Россию такой вариант устроить не может, потому что новая, а по сути старая украинская власть обязательно доведет страну до войны. Киевский режим должен быть ликвидирован, а затем на Украине нужно провести свободные демократические выборы под международным контролем, — резюмировал Миронов.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Трамп может отказаться от участия в урегулировании украинского конфликта после призыва к проведению президентских выборов в стране. По его мнению, американский лидер, скорее всего, сосредоточится на решении внутренних проблем США.