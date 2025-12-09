ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 16:32

Раскрыто, к чему может готовиться Трамп после призыва к выборам на Украине

Экс-нардеп Олейник: после призыва к выборам Трамп может отказаться от Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глава Белого дома Дональд Трамп может отказаться от участия в урегулировании украинского конфликта после призыва к президентским выборам в стране, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, американский лидер, вероятнее всего, сосредоточится на внутренних проблемах США.

Трамп после призыва к выборам на Украине может дать команду возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) за хищение денег налогоплательщиков США. Глава Белого дома попал в ситуацию, когда ему надо аккуратно выйти из украинского конфликта. Он постоянно ориентируется на своих избирателей. В этом плане у него тоже не все в порядке. В следующем году у него выборы в сенат, надо заняться внутренними проблемами. Цены на бензин и говядину для американцев важнее, чем события на Украине. Поэтому Трамп, я думаю, уйдет с этого украинского трека, поскольку он был заранее проигранным, — высказался Олейник.

Он выразил мнение, что президент США будет стремиться переложить ответственность за урегулирование украинского кризиса на европейские страны. По его словам, подобные шаги будут позитивно восприняты американским электоратом.

О выходе из украинского конфликта свидетельствуют заявления и членов семьи главы Белого дома, того же Дональда Трампа — младшего, который говорит, что это конфликт европейцев. Сейчас американский лидер делает заявление, что надо быстрее подписать мирное соглашение. Он говорит, что Зеленскому надо все-таки идти на выборы. Это все вещи, которые принимаются американскими избирателями, — резюмировал Олейник.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова Трампа о необходимости проведения выборов на Украине отражают подходы России в урегулировании конфликта. По его словам, легитимное голосование является основой для будущего мирного договора.

