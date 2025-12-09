ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:50

«Это не давление»: в Госдуме оценили заявление Трампа о выборах на Украине

Депутат Слуцкий: заявление Трампа о выборах на Украине отражает подходы России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине отражает подходы России в урегулировании конфликта, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, легитимные выборы являются основой для будущего мирного договора.

Заявление Трампа о выборах на Украине еще раз показывает, что американская сторона придерживается реальных и прагматичных оценок ситуации вокруг украинского конфликта. Выборы — это основа легитимизации власти в этой стране, а значит, в перспективе и заключения договора об устойчивом мире. Собственно, это отражает и подходы российской стороны, — пояснил Слуцкий.

Депутат отметил, что предложенный ранее Россией в ходе стамбульских переговоров меморандум об урегулировании также предполагал такой сценарий. По его словам, для гарантий мира необходимо, чтобы полномочия украинских подписантов были юридически бесспорными.

Напомню, что меморандум РФ об устойчивом урегулировании, переданный в рамках переговорного процесса в Стамбуле, предполагал именно такой сценарий: выборы на Украине — договор. Мы должны быть четко уверены, что полномочия подписантов с украинской стороны никогда и никем не смогут быть оспорены с юридической точки зрения. И это не давление со стороны Трампа, как пытаются обернуть ситуацию евроглобалисты, а, повторю, что это здравый взгляд на происходящие и реальный расклад карт для Киева, — подытожил Слуцкий.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что президента Украины Владимира Зеленского могут заставить отказаться от участия в выборах главы государства из-за коррупционных скандалов. По его словам, проведение поспешной избирательной кампании нельзя будет считать настоящим голосованием.

Украина
США
выборы
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Больше рычагов»: Каллас рассказала о возможностях ЕС надавить на Китай
В легких 11-летнего школьника нашли наконечник от ручки
В деле о продаже квартиры Долиной всплыли новые скандальные подробности
В ГД ответили, в каком случае выборы на Украине нельзя считать легитимными
Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов
Самозанятым сообщили приятную новость о больничных
Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды
Путин назвал качество, которое объединяет россиян
Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»
Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера
Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке новостройки
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары
Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии
У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей
Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных
Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав
«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Матвиенко встретилась с героями СВО
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.