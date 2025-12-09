«Это не давление»: в Госдуме оценили заявление Трампа о выборах на Украине Депутат Слуцкий: заявление Трампа о выборах на Украине отражает подходы России

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине отражает подходы России в урегулировании конфликта, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, легитимные выборы являются основой для будущего мирного договора.

Заявление Трампа о выборах на Украине еще раз показывает, что американская сторона придерживается реальных и прагматичных оценок ситуации вокруг украинского конфликта. Выборы — это основа легитимизации власти в этой стране, а значит, в перспективе и заключения договора об устойчивом мире. Собственно, это отражает и подходы российской стороны, — пояснил Слуцкий.

Депутат отметил, что предложенный ранее Россией в ходе стамбульских переговоров меморандум об урегулировании также предполагал такой сценарий. По его словам, для гарантий мира необходимо, чтобы полномочия украинских подписантов были юридически бесспорными.

Напомню, что меморандум РФ об устойчивом урегулировании, переданный в рамках переговорного процесса в Стамбуле, предполагал именно такой сценарий: выборы на Украине — договор. Мы должны быть четко уверены, что полномочия подписантов с украинской стороны никогда и никем не смогут быть оспорены с юридической точки зрения. И это не давление со стороны Трампа, как пытаются обернуть ситуацию евроглобалисты, а, повторю, что это здравый взгляд на происходящие и реальный расклад карт для Киева, — подытожил Слуцкий.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что президента Украины Владимира Зеленского могут заставить отказаться от участия в выборах главы государства из-за коррупционных скандалов. По его словам, проведение поспешной избирательной кампании нельзя будет считать настоящим голосованием.