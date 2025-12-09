ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 15:04

В Госдуме ответили, допустят ли Зеленского до выборов президента

Депутат Новиков: Зеленского могут заставить отказаться от участия в выборах

Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президента Украины Владимира Зеленского могут заставить отказаться от участия в выборах главы государства из-за коррупционных скандалов, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, проведение поспешной избирательной кампании нельзя будет считать настоящим голосованием.

Надо понимать, что дьявол кроется в деталях. Проведение избирательной кампании на Украине поспешно и скомканно не будет являться выборами в полном смысле этого слова. Тогда это просто пролонгирование полномочий Зеленского. Если, конечно, через коррупционные скандалы его не заставят отказаться от участия. Предположим, он все-таки останется президентом в краткосрочной имитационной избирательной кампании. Тогда это будет внешняя легитимация существующего режима, хоть и фальсифицированная. Если подходить к вопросу серьезно, надо понимать, что этот процесс не может занять несколько месяцев, он должен быть гораздо более долгим, — пояснил Новиков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что вероятность побега Зеленского является крайне низкой. По его мнению, у главы государства нет для этого ни предпосылок, ни реальных вариантов для отъезда. Он добавил, что ключевым фактором является потенциальная возможность достижения компромисса с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа.

Украина
выборы
Владимир Зеленский
коррупция
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
