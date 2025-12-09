ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 14:52

«Сдаваться не собирается»: экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского

Экс-депутат Рады Царев усомнился в возможном бегстве Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Вероятность побега президента Украины Владимира Зеленского является крайне низкой, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, у Зеленского нет для этого ни предпосылок, ни реальных вариантов для отъезда. Он добавил, что ключевым фактором является потенциальная возможность достижения компромисса с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа.

Никаких предпосылок для побега Зеленского я не вижу. Я не знаю, куда ему можно сбежать от Соединенных Штатов. Может быть, он надеется, что в Великобританию, но пока Зеленский еще держится, у него есть поддержка, и он не собирается сдаваться Трампу, отстаивая свою позицию. Президент Украины поделится властью с олигархами, поэтому внутри страны он получит поддержку парламента. В любой момент времени он может договориться с Трампом, пойти на какие-то компромиссы, ему не надо будет бежать. Поэтому вариант бегства кажется мне каким-то несерьезным, — пояснил Царев.

Ранее Трамп заявил, что на Украине пришло время провести выборы президента. По его словам, у украинского народа должен быть выбор, нельзя нарушать процедуру голосования, прикрываясь конфликтом с Россией.

