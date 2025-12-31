Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 10:50

В американском штате произошло землетрясение

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили в геологической службе США (USGS). Сведений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Землетрясение случилось в 8:49 по московскому времени в 14 километрах от Сьюзанвилла, штат Калифорния. Эпицентр находился на глубине 4,7 километра.

Ранее у островов японского архипелага Рюкю произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5. Подземный толчок был зафиксирован сейсмологами 30 декабря. Эпицентр землетрясения находился в 20 километрах к северо-востоку от населенного пункта Вадомари.

До этого на Тайване также произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. Это стихийное бедствие стало сильнейшим за последние два года и вторым по силе с 1999 года. Толчки ощущались на всей территории острова, включая столицу — город Тайбэй. Серьезных разрушений зафиксировано не было, однако в некоторых районах произошли локальные утечки газа и воды. В городе Илань оказались обесточены более 3 тыс. домов.

