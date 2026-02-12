Многие украинцы с одобрением относятся к ударам ВС России по инфраструктуре страны, используемой в интересах ВСУ, сообщил NEWS.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, чем скорее будут уничтожены военные объекты, тем быстрее Киев пойдет на переговоры.

Почему многие на Украине одобряют удары России по объектам военной инфраструктуры страны. Ведь, чем скорее уничтожат объекты ВСУ, тем быстрее киевский режим пойдет на переговоры, тем быстрее наступит мир. А люди на Украине больше всего хотят мира. Больше всего мира не хочет Зеленский и его клика, — отметил Лебедев.

Сегодня главный враг для украинцев — сами украинские власти, продолжил собеседник. По его словам, граждане страны этого даже не скрывают.

Люди ненавидят ТЦК, ненавидят чиновников. Так называемая элита шикует в Европе и Дубае — выкладывают фотки, наслаждаются жизнью. Поэтому любой удар, который отражается на них, вызывает самое горячее одобрение народа, — сообщил подпольщик.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности, а также БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Цели удара достигнуты.