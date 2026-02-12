На Украине реформируют систему ПВО из-за проблем с обороной Сырский признал, что ПВО Украины не справляется со своими задачами

На Украине создадут новый род войск в помощь не справляющейся со своими задачами противовоздушной обороне, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, командующим придется перераспределить функции между зенитными ракетными войсками и новым формированием.

Система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях <…> Планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов, — написал он.

В декабре 2025 года в Службе внешней разведки России заявили, что имеющиеся у Киева мобильные группы ПВО и ограниченное количество истребителей F-16 не способны эффективно перехватывать российские воздушные цели. Создание нового рода войск, по замыслу командования, должно компенсировать дефицит традиционных средств обороны.

Ранее Сырский пожаловался на возросшую угрозу со стороны России в зоне проведения специальной военной операции для украинских солдат. Он встревожен прогрессом в производстве беспилотных летательных аппаратов, из-за которой появилась так называемая зона смерти.