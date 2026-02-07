«Зона смерти»: Сырский испугался новой угрозы для ВСУ на фронте Die Zeit: Сырский пожаловался на возросшую угрозу со стороны России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на возросшую угрозу со стороны России в зоне проведения специальной военной операции для украинских солдат, сообщает немецкое издание Die Zeit. В частности, из-за прогресса в производстве беспилотных летательных аппаратов появилась так называемая зона смерти.

Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил так называемую зону смерти: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину, — говорится в публикации.

Ранее Государственный департамент США официально разрешил поставку Украине запасных частей для военной техники. Сумма контракта оценивается в $185 млн (14,2 млрд рублей). Решение направлено на поддержку боеспособности украинской армии.

Как считает военный аналитик Виталий Киселев, на сегодняшний день в основе боеспособности армии Украины лежит принудительная мобилизация, которая продолжается несмотря на протесты и усталость украинского народа. По его мнению, призыв новобранцев — это абсолютный приоритет для Киева.