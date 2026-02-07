Пентагон поможет Украине ускорить ремонт военной техники Госдеп США одобрил сделку на запчасти для ВСУ на $185 млн

Государственный департамент США официально разрешил поставку Украине запасных частей для военной техники, говорится в сообщении Пентагона. Сумма контракта оценивается в $185 млн. Решение направлено на поддержку боеспособности украинской армии.

Соглашение предусматривает поставку запчастей так называемого класса IX, необходимых для ремонта и обслуживания различных систем. Пентагон подчеркивает, что эти детали предназначены для транспорта и вооружения, уже переданных Украине, и не повлияют на общий военный баланс в регионе.

Украина испытывает острую необходимость в укреплении местных возможностей по материально-техническому обеспечению для поддержания высоких темпов эксплуатации поставленных Соединенными Штатами транспортных средств и систем вооружения, — сказано в официальном заявлении.

Ранее Евросоюз намеревался предоставить Украине кредит в размере €90 млрд (8 трлн рублей), однако даже эта сумма не способна полностью закрыть финансовые потребности страны. Кредит поможет поддерживать боеспособность ВСУ, но не устранит общий дефицит бюджета.