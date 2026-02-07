Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 01:34

Пентагон поможет Украине ускорить ремонт военной техники

Госдеп США одобрил сделку на запчасти для ВСУ на $185 млн

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Государственный департамент США официально разрешил поставку Украине запасных частей для военной техники, говорится в сообщении Пентагона. Сумма контракта оценивается в $185 млн. Решение направлено на поддержку боеспособности украинской армии.

Соглашение предусматривает поставку запчастей так называемого класса IX, необходимых для ремонта и обслуживания различных систем. Пентагон подчеркивает, что эти детали предназначены для транспорта и вооружения, уже переданных Украине, и не повлияют на общий военный баланс в регионе.

Украина испытывает острую необходимость в укреплении местных возможностей по материально-техническому обеспечению для поддержания высоких темпов эксплуатации поставленных Соединенными Штатами транспортных средств и систем вооружения, — сказано в официальном заявлении.

Ранее Евросоюз намеревался предоставить Украине кредит в размере €90 млрд (8 трлн рублей), однако даже эта сумма не способна полностью закрыть финансовые потребности страны. Кредит поможет поддерживать боеспособность ВСУ, но не устранит общий дефицит бюджета.

украинцы
евро
Госдеп США
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар ВСУ по Курской области унес жизнь мирного жителя
«Мы части русской победы»: Год единства народов России стартовал
Брат Эпштейна назвал возможного заказчика убийства брата
В Британии озвучили, какие планы на март обсуждали США и Украина
Водитель «скорой» и фельдшер попали в ДТП в Москве
Женщинам на заметку: как похудеть к лету и накачать пресс. Ликбез от профи
Финским землевладельцам возместят ущерб из-за забора на границе с Россией
Пентагон поможет Украине ускорить ремонт военной техники
Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Польшу предупредили о последствиях передачи МиГ-29 Украине
Генпрокуратура требует передать государству активы создателей Leonardo
«Уголовка» и нищета: что грозит Сабурову после запрета на въезд в Россию
На церемонии открытия Олимпиады в Италии освистали одну делегацию
В Ливии похоронили наследника Каддафи
Сотрудник военкомата на Украине напал на женщину
«Движется в ад»: Симоньян предположила, что будет с Украиной в будущем
Радист ВС РФ ликвидировал украинский беспилотник для восстановления связи
«Исключительно важно»: Пушков озвучил, на что повлиял украинский кризис
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов за три часа
В ООН раскрыли позицию по диалогу Ирана и США
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.