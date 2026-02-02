Доллар превысил 77 рублей на межбанке впервые с 22 января

Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 22 января 2026 года поднялся выше 77 рублей, о чем свидетельствуют данные торгов. Евро также ускорил рост и превысил отметку в 91 рубль.

По состоянию на 10:55 по московскому курсу курс доллара увеличился на 1,92% и достиг 77,19 рубля за единицу валюты. В это же время евро поднимался на 1,7%, до 91,281 рубля. К 12:10 доллар замедлил темпы роста и торговался на уровне 77,04 рубля (+1,72%), тогда как евро продолжил ускорение и достиг 91,483 рубля (+1,92%).

Ранее в западных СМИ сообщили, что инвесторы и трейдеры все меньше верят в стабильность доллара США. Как пишет Bloomberg, рынки активно готовятся к возможному ослаблению американской валюты на фоне непредсказуемой политики властей страны. Доказательством этой тенденции стал резкий рост спроса на финансовые инструменты, которые приносят доход при падении курса доллара.

До этого британский UnHerd написал, что доля доллара США в мировых валютных резервах упала до минимального уровня в этом столетии, составив около 57%. При этом очевидные претенденты на его роль — евро и китайский юань — пока не смогли заполнить образовавшуюся брешь. Отмечается, что центральные банки разных стран показывают повышенный интерес к увеличению запасов золота.