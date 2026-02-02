Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 12:39

Доллар превысил 77 рублей на межбанке впервые с 22 января

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 22 января 2026 года поднялся выше 77 рублей, о чем свидетельствуют данные торгов. Евро также ускорил рост и превысил отметку в 91 рубль.

По состоянию на 10:55 по московскому курсу курс доллара увеличился на 1,92% и достиг 77,19 рубля за единицу валюты. В это же время евро поднимался на 1,7%, до 91,281 рубля. К 12:10 доллар замедлил темпы роста и торговался на уровне 77,04 рубля (+1,72%), тогда как евро продолжил ускорение и достиг 91,483 рубля (+1,92%).

Ранее в западных СМИ сообщили, что инвесторы и трейдеры все меньше верят в стабильность доллара США. Как пишет Bloomberg, рынки активно готовятся к возможному ослаблению американской валюты на фоне непредсказуемой политики властей страны. Доказательством этой тенденции стал резкий рост спроса на финансовые инструменты, которые приносят доход при падении курса доллара.

До этого британский UnHerd написал, что доля доллара США в мировых валютных резервах упала до минимального уровня в этом столетии, составив около 57%. При этом очевидные претенденты на его роль — евро и китайский юань — пока не смогли заполнить образовавшуюся брешь. Отмечается, что центральные банки разных стран показывают повышенный интерес к увеличению запасов золота.

доллар
евро
валюта
биржи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Москва прорабатывает вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана
Трамп пригрозил иском ведущему «Грэмми» за шутку об Эпштейне
«ВКонтакте» изучила медиапривычки разных поколений
Медведев заявил, что распад СССР никому не принес облегчения
В Кремле не стали разъяснять статус энергетического перемирия
Почти 50 человек указаны в документах Эпштейна в качестве жертв
«Мысль здравая»: в Кремле раскрыли отношение к встрече Путина и Макрона
Песков раскрыл позицию России по мирным переговорам
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.