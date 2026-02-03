Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:58

Таможенники пресекли вывоз валюты на сумму в 2,1 млрд рублей

ФТС пресекла незаконные перемещения валюты на 2,1 млрд рублей в 2025 году

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2025 году пресекла попытки незаконного перемещения наличных средств на общую сумму 2,1 млрд рублей, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Было возбуждено 85 уголовных дел, что на 30% превышает показатели предыдущего года.

Общее число административных правонарушений выросло до 13 273 случаев, из которых более 10 тыс. возбуждено по фактам незаконного вывоза. Основной объем контрабанды пришелся на доллары и евро, которые чаще всего пытались вывезти в Турцию, ОАЭ, Азербайджан и Грузию. Ведомство напомнило, что с марта 2022 года в России действует временный запрет на вывоз иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 тыс. (770 тыс. рублей). При ввозе сумм, превышающих этот порог, необходимо обязательное письменное декларирование, которое не облагается пошлинами.

Ранее таможенники нашли в багаже пассажирки, прибывшей в Красноярск из вьетнамского Нячанга, чучело сиамского крокодила. Женщина, купившая рептилию в качестве сувенира, не знала, что данный вид подпадает под защиту Конвенции СИТЕС и требует обязательного декларирования. Против нарушительницы возбудили два административных дела, по которым ей грозит штраф и конфискация экзотической находки.

