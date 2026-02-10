«Подпрыгнул диван»: жители Кубани рассказали о землетрясении 360.ru: жители Кубани рассказали, что во время землетрясения двигалась мебель

Жители Краснодарского края рассказали в беседе с 360.ru, что во время прошедшего ночного землетрясения в домах двигалась мебель. По признанию людей, они не сразу поняли, что происходит. Как отметила одна из очевидец, в ее квартире подпрыгнул диван.

Подпрыгнул диван, на котором я лежала. По ощущениям было, будто его приподняли вместе со мной. Одновременно зазвенел сервант с посудой, но ничего не упало, — поделилась жительница Краснодара.

По словам другой горожанки, ее «люстра танцевала, а кровать пошатнулась на три секунды». А житель Анапы признался, что ему с женой пришлось прятаться в ванне, поскольку в спальне тряслась мебель. В день землетрясения пара не могла уснуть до шести утра.

Ранее в Краснодарском крае зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской.