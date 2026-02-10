В российском регионе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в Краснодарском крае, передает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. В ведомстве указали, что эпицентр находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской.

Очаг залегал на глубине около 10 километров. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.

Ранее замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь рассказала, что землетрясение произошло в сейсмически активном районе Крыма. Перед этим в акватории Азовского моря, примерно в 80 километрах от Керчи, было зафиксировано землетрясение магнитудой до 4,8, на побережье ощущались толчки интенсивностью 4–5 баллов.

До этого специалисты Евразийского средиземноморского сейсмического центра сообщили, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Азовского моря недалеко от Крыма. Информация о разрушениях пока не поступала. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Также два землетрясения произошли в Тихом океане вблизи Южных и Северных Курил.