В МВД рассказали о самом частом способе обмана мошенниками Волк: мошенники часто проворачивают схемы с сообщениями от имени «Госуслуг»

Для установления контакта с жертвами мошенники чаще всего подделывают сообщения от имени портала «Госуслуги», сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В них говорится якобы о предполагаемом взломе или подозрительных действиях в аккаунте.

Один из наиболее распространенных способов, который они применяют, чтобы установить контакт со своими жертвами, — подделка сообщений от имени «Госуслуг» о якобы произошедшем взломе или подозрительной активности в аккаунте, — написала Волк.

Она также обратила внимание на необходимость запомнить несколько ключевых признаков, позволяющих распознать обман мошенников. В частности, аферисты часто используют поддельные номера отправителей коротких сообщений. Официальные уведомления от портала «Госуслуги» поступают исключительно с номера 0919 или цифрового идентификатора gosuslugi. Официальный представитель МВД РФ подчеркнула, что портал не взаимодействует с зарубежными мессенджерами, а использует только мессенджер Max.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под предлогом доставки посылки они выманивают пароль из СМС и продолжают контакт через звонки и письма. После ввода кода они продолжают общение, убеждая жертву, что ее данные скомпрометированы, и пытаются получить конфиденциальную информацию.