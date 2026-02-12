Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:16

Политолог назвал возможного преемника на посту президента Германии

Немецкий политолог Рар: следующим президентом Германии может стать женщина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Следующим президентом Германии может стать женщина, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, одной из кандидаток является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер скоро должен будет уйти в отставку. На его место почти наверняка будет выдвинут политик от правящего Христианско-демократического союза Германии или Христианско-социального союза. В немецких элитах есть консенсус, что наследником Штайнмайера должна стать женщина. Обсуждают на этот пост кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен и возможных представительниц баварской партии ХСС, — поделился Рар.

Ранее сообщалось, что в рядах Христианско-демократического союза волнуются из-за слухов о возможном выдвижении экс-канцлера Германии Ангелы Меркель на пост президента страны. Тема вызывает беспокойство среди сторонников действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

До этого появилась информация, что большинство жителей Германии (70%) недовольны работой правительства и Мерца. Недавний рост популярности канцлера оказался кратковременным.

Германия
президенты
Франк-Вальтер Штайнмайер
Урсула фон дер Ляйен
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
