Политолог назвал возможного преемника на посту президента Германии

Следующим президентом Германии может стать женщина, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, одной из кандидаток является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер скоро должен будет уйти в отставку. На его место почти наверняка будет выдвинут политик от правящего Христианско-демократического союза Германии или Христианско-социального союза. В немецких элитах есть консенсус, что наследником Штайнмайера должна стать женщина. Обсуждают на этот пост кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен и возможных представительниц баварской партии ХСС, — поделился Рар.

Ранее сообщалось, что в рядах Христианско-демократического союза волнуются из-за слухов о возможном выдвижении экс-канцлера Германии Ангелы Меркель на пост президента страны. Тема вызывает беспокойство среди сторонников действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

До этого появилась информация, что большинство жителей Германии (70%) недовольны работой правительства и Мерца. Недавний рост популярности канцлера оказался кратковременным.