«Флюгер» и злейший русофоб: кто такой президент ФРГ Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер досиживает свой срок на посту президента Германии. Через два года опытному, некогда считавшемуся пророссийским политику, а теперь одному из самых яростных критиков РФ в Европе придется оставить свой пост. Как друг России Штайнмайер превратился в убежденного русофоба и что из этого вышло — в материале NEWS.ru.

Как развивалась политическая карьера Штайнмайера

Штайнмайер начинал политическую карьеру в начале 1990-х годов в команде тогдашнего премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шредера, который на рубеже веков стал канцлером ФРГ и потянул своего протеже в высшие эшелоны германской власти.

«Я лично знаком со Штайнмайером, — рассказал NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. — Когда Шредер был канцлером Германии, Штайнмайер руководил его администрацией». Рар высоко оценивает личные качества Штайнмайера. «Он прославился тем, что, когда его жена заболела, он отдал ей свою вторую почку», — добавил эксперт.

Когда правительство ФРГ возглавила Ангела Меркель, Штайнмайер стал (в 2007 году) вице-канцлером Германии, а в 2013-м — министром иностранных дел. В марте 2017 года при практически единодушной поддержке парламента он был избран президентом ФРГ. «Штайнмайера на президентский пост выдвинула его партия — СДПГ, и оппозиционная тогда партия ХДС/ХСС эту кандидатуру тоже поддержала», — пояснил Рар.

Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Tom Jaeger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как менялось отношение Штайнмайера к России

В годы правления Шредера и даже позже, когда он стал министром иностранных дел при Меркель, Штайнмайер проводил курс на сотрудничество и сближение с Россией, рассказал Рар.

«В 2011-м в переполненном зале одного института в Берлине он очень доброжелательно представил мою книгу, которую злобная пресса и Партия зеленых охарактеризовала слишком пророссийской», — вспоминает немецкий политолог.

Штайнмайер на протяжении большей части своей карьеры считался в Германии пророссийским политиком, подтвердил NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. Однако все стало меняться после того, как Москва начала активно отстаивать свои интересы на международной арене.

«Так, в 2008 году он участвовал в мирном урегулировании конфликта между Россией и Грузией после агрессии режима Михаила Саакашвили против Южной Осетии. Как осторожный дипломат, он тогда заявлял, что „до прекращения огня искать виновника конфликта бессмысленно“, однако затем неоднократно обвинял Россию в якобы невыполнении договоренностей о выводе войск с территории Грузии», — рассказал политолог.

Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Reynaldo Paganelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В феврале 2014 года Штайнмайер выступил одним из гарантов при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между тогдашним президентом страны Виктором Януковичем и лидерами оппозиции. «Однако западные гарантии, под которыми подписался и Штайнмайер, оказались пустым звуком и, по сути, обеспечили прикрытие государственному перевороту, который привел и к войне в Донбассе, и ко всем последующим событиям», — напомнил Воробьев.

По его словам, аналогичной была роль политика при подписании и реализации Минских соглашений. Тогда их участники приняли так называемую формулу Штайнмайера, согласно которой закон об особом статусе ДНР и ЛНР должен был вступить в силу после проведения местных выборов по стандартам ОБСЕ и признания их результатов. Однако порядок проведения выборов в итоге так и не был согласован.

«Ничего из этой „формулы“ реализовано не было. Как призналась потом Ангела Меркель, занимавшая тогда пост канцлера ФРГ, все это делалось для того, чтобы дать Киеву выиграть время», — отметил политолог.

Как Штайнмайер стал русофобом

По словам Рара, Штайнмайер очень боится испортить свою репутацию в немецких СМИ. «Когда возникли конфликты с Россией, он поэтому сразу принял остро антироссийскую позицию и из-за этого даже поругался со Шредером. Штайнмайер отказался от своих прежних убеждений, которые характеризовали его как друга России», — пояснил политолог.

Сейчас Штайнмайер прочно стоит на позиции, которую провозглашает весь Евросоюз: «Россия напала на Украину, а Европе надо Украину всеми силами защищать».

Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

«Что он лично думает о сегодняшней России, никто не знает, но высказывается он в ее отношении предельно жестко и враждебно, этим самым он в глазах элит хочет загладить свои прежние, достаточно пророссийские убеждения», — добавил Рар.

Однако это никак не помогает ему улучшить свою репутацию в Европе. Так, в 2022 году президента Германии показательно унизил украинский коллега Владимир Зеленский, отказавшись принимать его из-за прежней якобы пророссийской позиции. Из-за этого демарша пришлось отменять запланированный визит политика в Киев.

Позже Штайнмайер посетил столицу Украины для встречи с Зеленским, и это, по словам Воробьева, была очень некрасивая история. «В итоге имевший серьезный политический потенциал и даже перспективы стать канцлером Штайнмайер войдет в историю как флюгер и конформист», — заключил Воробьев.

