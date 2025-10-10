Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:35

Запад обвинили в лицемерии после слов Меркель о России

RS: заявление Меркель о переговорах с Россией показало двойные стандарты Запада

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: IMAGO/Matthias Gränzdörfer/Global Look Press

Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о России демонстрируют лицемерие западных стран, сообщает Responsible Statecraft. По мнению авторов статьи, отказ от переговоров с Москвой в 2021 году лишь ускорил ухудшение отношений и привел к затяжному конфликту.

Комментарии дают редкое, новое представление об ухудшении отношений Запада с Россией, которое достигло апогея в феврале 2022 года <…>. Рассказ Меркель придает убедительности аргументам о том, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения войны, которая теперь превратилась в затяжной конфликт, — говорится в публикации.

Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно виноваты в начале спецоперации России на Украине. По ее словам, в 2021 году эти государства саботировали попытку разрешить конфликт и наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Меркель предложила новый формат переговоров между ЕС и Россией. Как подчеркнула экс-канцлер, Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против ее инициативы на фоне опасений, что европейская сторона не сможет выработать общий курс по отношению к России.

Ангела Меркель
Германия
Россия
Запад
