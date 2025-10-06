Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 07:33

Меркель назвала косвенных виновников СВО

Меркель сочла Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: IMAGO/Noah Wedel/Global Look Press

Польша и страны Прибалтики являются косвенными виновниками начала спецоперации ВС России на Украине, так как эти государства саботировали в 2021 году попытку решения конфликта и поиска конструктивного диалога с российским президентом Владимиром Путиным, заявила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель в разговоре с венгерским изданием Partizán. По ее словам, предложенная ею инициатива заключала в себе новый формат диалога между ЕС и РФ.

Не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (инициативы. — NEWS.ru), — сказала политик.

Как подчеркнула Меркель, Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против ее инициативы на фоне опасений, что европейская сторона не сможет выработать общий курс по отношению к России. СВО на Украине началась в том числе после ухода канцлера с поста, сказано в материале.

Ранее экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Меркель отреагировала смехом на требование главы США Дональда Трампа во время его первого президентского срока о повышении военных расходов Германии. По его воспоминаниям, бывший канцлер ФРГ предположила, что страна сможет достичь показателя в 2% ВВП только к 2030 году.

Ангела Меркель
СВО
Польша
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь по прохожим
Осенний десерт: шведский суп из сухофруктов без особых хлопот
На Эвересте эвакуировали 350 туристов
В аэропорту в Сочи задержали и отменили 87 рейсов
Участники «Флотилии стойкости» начали голодовку из-за блокады Газы
Промышленный объект полыхал ночью на юге Украины
Экс-советник Путина описал онлайн-пространство РФ через 10 лет
В стране Европы хотят закрепить в конституции запрет на вступление в НАТО
Боец элитного подразделения ВСУ прятался по болотам, мечтая о сдаче в плен
ЮАР впустила самолет включенного США в черный список перевозчика из России
Британский доброволец сжег свой паспорт в поддержку России
Губернатор раскрыл детали атаки ВСУ на Нижегородскую область
В Подмосковье пьяный мужчина избил собаку с инвалидностью
Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к экс-супруге
Беспилотники ВСУ нацелились на Кабардино-Балкарию
В Таиланде пьяная россиянка упала с балкона и получила серьезные травмы
День врача: эволюция медицины от магии до нанотехнологий
Стало известно, почему члены пропавшей под Красноярском семьи вряд ли живы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 октября: инфографика
«Отмороженный норвежец»: чемпион ОИ ответил на заявление о бойкоте россиян
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.