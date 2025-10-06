Меркель назвала косвенных виновников СВО

Польша и страны Прибалтики являются косвенными виновниками начала спецоперации ВС России на Украине, так как эти государства саботировали в 2021 году попытку решения конфликта и поиска конструктивного диалога с российским президентом Владимиром Путиным, заявила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель в разговоре с венгерским изданием Partizán. По ее словам, предложенная ею инициатива заключала в себе новый формат диалога между ЕС и РФ.

Не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (инициативы. — NEWS.ru), — сказала политик.

Как подчеркнула Меркель, Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против ее инициативы на фоне опасений, что европейская сторона не сможет выработать общий курс по отношению к России. СВО на Украине началась в том числе после ухода канцлера с поста, сказано в материале.

Ранее экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Меркель отреагировала смехом на требование главы США Дональда Трампа во время его первого президентского срока о повышении военных расходов Германии. По его воспоминаниям, бывший канцлер ФРГ предположила, что страна сможет достичь показателя в 2% ВВП только к 2030 году.