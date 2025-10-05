Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 13:44

Столтенберг раскрыл, как Меркель рассмеялась в лицо Трампу

Столтенберг: Меркель рассмеялась на требование Трампа повысить взносы в НАТО

Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель отреагировала смехом на требование главы США Дональда Трампа во время его первого президентского срока о повышении военных расходов Германии, сообщил экс генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей новой книге, фрагменты которой опубликовало издание The Guardian. По его воспоминаниям, бывший канцлер Германии предположила, что страна сможет достичь показателя в 2% ВВП только к 2030 году.

В мемуарах Столтенберга описывается, как во время встречи Трамп прямо потребовал от Меркель увеличить взносы в Альянс. В ответ германский канцлер со смехом отметила, что выполнение данного условия возможно не ранее указанного срока.

Ранее Столтенберг в своих мемуарах сообщил, что президент Соединенных Штатов регулярно подвергал сомнению базовые принципы деятельности Альянса. Бывший руководитель НАТО описал напряженные переговоры, в рамках которых американский лидер угрожал выходом государства из организации и упрекал партнеров в недостаточном финансировании оборонной сферы.

Йенс Столтенберг
НАТО
США
Германия
Ангела Меркель
Дональд Трамп
