04 октября 2025 в 16:57

Столтенберг раскрыл, как Трамп шантажировал НАТО

Столтенберг: Трамп угрожал выходом США из НАТО

Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO/Global Look Press

Глава США Дональд Трамп в период своего президентства неоднократно ставил под сомнение фундаментальные принципы НАТО, сообщает The Guardian со ссылкой на воспоминания экс-генсека Альянса Йенса Столтенберга. Бывший представитель Блока раскрыл детали напряженных переговоров, в ходе которых американский лидер угрожал выходом США из НАТО и критиковал союзников за недостаточные военные расходы.

Послушайте, если мы уйдем — мы уйдем. Вам отчаянно нужна НАТО. Нам НАТО не нужна, — высказался Трамп.

Ранее издание Foreign Affairs заявило, что администрация американского президента приступила к фундаментальному пересмотру роли страны в НАТО для устранения диспропорций в трансатлантическом взаимодействии. Пересмотренный курс включает новую модель распределения финансовой ответственности и оперативных задач внутри блока, говорится в материале.

Также отмечалось, что администрации Трампа целесообразно прекратить практику открытых дверей в НАТО. Журналисты издания считают необходимым запретить расширение организации и инициировать диалог о формальном установлении этого правила.

