В Вашингтоне начали радикальный пересмотр политики в НАТО Foreign Affairs: Трамп начал ребалансировку отношений с НАТО

Администрация главы США Дональда Трампа начала радикальный пересмотр участия страны в НАТО для восстановления баланса в трансатлантических отношениях, сообщает Foreign Affairs. В публикации отмечается, что новый подход предполагает перераспределение финансовой нагрузки и оперативных обязательств в рамках Альянса.

Белый дом несет основную часть расходов, покрывая 16% общего бюджета организации и обеспечивая ключевую логистическую поддержку. При этом Европейский союз сохраняет торговые барьеры, ограничивающие доступ американских товаров и услуг на свои рынки, что создает дисбаланс во взаимных отношениях.

Ранее Foreign Affairs порекомендовало властям США отказаться от политики открытых дверей в НАТО. Авторы публикации полагают, что Белому дому следует исключить дальнейшее расширение Альянса и начать переговоры о юридическом закреплении данного ограничения.

Кроме того, по сведениям Financial Times, Трамп продолжает занимать жесткую позицию в отношении использования бюджетных ассигнований для поддержки Украины. Издание информирует, что американский лидер предпочитает модель, когда страны-участницы Североатлантического альянса закупают оружие в США для дальнейшей передачи украинской стороне.