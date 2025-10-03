Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 09:09

В США раскрыли принципиальный подход Трампа к военной поддержке Украины

Financial Times: Трамп выступает против помощи Киеву за счет налогоплательщиков

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп по-прежнему выступает против использования средств американских налогоплательщиков для оказания помощи Украине, сообщает Financial Times. По информации издания, хозяин Белого дома предпочитает, чтобы союзники по НАТО сами закупали оружие у Вашингтона и затем поставляли его Киеву.

Президент по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи Украине, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее сообщалось, что администрация США заморозила обсуждение вопросов, касающихся военной поддержки Украины, из-за шатдауна. Кроме того, на фоне происходящего Белый дом поставил под сомнение переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.

До этого Белый дом объявил о введении неоплачиваемых отпусков для приблизительно трети своего персонала в связи с частичным прекращением финансирования федерального правительства США. Так, временно не будут выполнять свои обязанности 554 из 1733 сотрудников, в то время как остальные продолжат работу в обычном режиме.

Дональд Трамп
Украина
вооружение
НАТО
США
