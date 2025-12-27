Названа доля рублевых вкладов россиян

Россияне хранят 94,5% своих сбережений на вкладах в рублях, сообщило РИА Новости, опираясь на данные Банка России. Отмечается, что это максимальное значение за все время наблюдений.

Как сообщается, по состоянию на ноябрь 2025 года 94,5% всех вкладов физлиц в банках приходятся на рублевые депозиты. Годом ранее показатель составлял всего 92,4%. При этом на счетах в иностранной валюте хранится всего 5,5% сбережений граждан.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

Также стало известно, что в 2025 году объем валюты россиян на вкладах по сравнению с 2022 годом упал более чем в два раза. В начале года ее объем составлял $93 млрд. К сентябрю 2025-го объем валюты сократился до $40 млрд.

До этого сообщалось, что доля россиян, у которых нет сбережений на случай потери основного дохода, достигла 65%. Это минимальный уровень финансовой подушки у населения за почти четыре года.