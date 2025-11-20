Стало известно, сколько россиян живут без финансовой подушки «ИнФОМ»: число россиян со сбережениями снизилось до минимума за четыре года

Доля россиян, у которых нет сбережений на случай потери основного дохода, достигла 65%, следует из опроса «инФОМ». Исследование показало минимальный уровень финансовой подушки у населения за почти четыре года.

На вопрос, есть ли у опрашиваемых сбережения или денежный запас, который позволит им продержаться какое-то время при лишении основного дохода, утвердительно ответили всего 31%. Оперативная справка также содержит данные о наблюдаемой и ожидаемой инфляции: разница между ними составила более 1%. Люди без сбережений оценивают инфляцию выше — 15,4% наблюдаемая и 13,7% ожидаемая, в то время как у тех, кто имеет финансовый запас, эти показатели составляют 12,9% и 12,3% соответственно.

В опросе участвовали более двух тысяч респондентов старше 18 лет из 100 населенных пунктов в 54 регионах. Исследование проводилось с 1 по 14 ноября 2025 года.

Ранее исследование SuperJob показало, что 50% трудоустроенных россиян рассчитывают на получение 13-й зарплаты или крупной годовой премии. Этот показатель остается максимальным второй год подряд. В то же время 41% респондентов не ожидает бонусных выплат, а 9% затруднились с прогнозом.