Опрос показал ожидания россиян по 13-й зарплате

Половина трудоустроенных россиян надеется на получение дополнительного денежного вознаграждения по итогам года, свидетельствуют данные исследования портала Superjob. Согласно представленной информации, 50% респондентов рассчитывают на 13-ю зарплату или крупную годовую премию, передает RT.

Аналитики отметили, что данный показатель является максимальным второй год подряд, сравнив его с 52% в прошлом году. При этом 41% опрошенных граждан не ожидает никаких бонусных выплат, а еще 9% затруднились дать определенный прогноз относительно своего финансового поощрения.

Исследование также выявило определенные демографические различия в ожиданиях работников. Доля мужчин, надеющихся на премию, незначительно превышает аналогичный показатель среди женщин.

Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 54%. Среди респондентов в возрасте 35-45 лет таких 52%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 41%, — сказано в результатах опроса.

Образовательный и доходный уровень также влияет на ожидания работников. Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывает половина опрошенных, в то время как среди лиц со средним профессиональным образованием — только 44%. Наибольший оптимизм демонстрируют респонденты с ежемесячным доходом свыше 150 тыс. рублей, где доля ожидающих бонусы достигает 62%.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что выплата 13-й зарплаты не является обязательной по российскому законодательству и обычно служит вознаграждением за успешные годовые результаты работы. Как отметил депутат, компании используют такие премии для стимулирования сотрудников к высокой производительности.