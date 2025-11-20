Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 13:48

Опрос показал ожидания россиян по 13-й зарплате

Superjob: каждый второй житель России ожидает получить 13-ю зарплату

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Половина трудоустроенных россиян надеется на получение дополнительного денежного вознаграждения по итогам года, свидетельствуют данные исследования портала Superjob. Согласно представленной информации, 50% респондентов рассчитывают на 13-ю зарплату или крупную годовую премию, передает RT.

Аналитики отметили, что данный показатель является максимальным второй год подряд, сравнив его с 52% в прошлом году. При этом 41% опрошенных граждан не ожидает никаких бонусных выплат, а еще 9% затруднились дать определенный прогноз относительно своего финансового поощрения.

Исследование также выявило определенные демографические различия в ожиданиях работников. Доля мужчин, надеющихся на премию, незначительно превышает аналогичный показатель среди женщин.

Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 54%. Среди респондентов в возрасте 35-45 лет таких 52%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 41%, — сказано в результатах опроса.

Образовательный и доходный уровень также влияет на ожидания работников. Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывает половина опрошенных, в то время как среди лиц со средним профессиональным образованием — только 44%. Наибольший оптимизм демонстрируют респонденты с ежемесячным доходом свыше 150 тыс. рублей, где доля ожидающих бонусы достигает 62%.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что выплата 13-й зарплаты не является обязательной по российскому законодательству и обычно служит вознаграждением за успешные годовые результаты работы. Как отметил депутат, компании используют такие премии для стимулирования сотрудников к высокой производительности.

Россия
зарплаты
премии
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров
Мягкие акценты: подушки и пледы как инструмент дизайна
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов объяснил важность сокращения теневого сектора экономики
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.