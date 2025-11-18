В Госдуме назвали условия выплаты 13-й зарплаты

Выплата 13-й зарплаты не является обязательной по российскому законодательству и обычно служит вознаграждением за успешные годовые результаты работы, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с «Известиями». Как отметил парламентарий, компании используют такие премии для стимулирования сотрудников к высокой производительности.

По его словам, для получения вознаграждения работникам необходимо достичь плановых показателей, не иметь серьезных дисциплинарных взысканий и отработать полный год в организации.

Депутат подчеркнул, что решения о выплате принимаются исключительно руководством компаний. В бюджетной сфере премии возможны только в пределах выделенных средств и согласно положениям о стимулирующих выплатах. Власти не могут обязать частные компании выплачивать 13-ю зарплату, отметил он.

Ранее доктор юридических наук Вадим Виноградов напомнил, что в 2026 году в России пройдет плановая индексация социальных выплат, включая пенсии, пособия и материнский капитал. По его словам, повышение будет соответствовать уровню инфляции за 2025 год, который прогнозируется на уровне 6,8%.