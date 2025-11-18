Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 21:16

В Госдуме назвали условия выплаты 13-й зарплаты

Депутат Гаврилов: 13-я зарплата является вознаграждением за годовые результаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Выплата 13-й зарплаты не является обязательной по российскому законодательству и обычно служит вознаграждением за успешные годовые результаты работы, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с «Известиями». Как отметил парламентарий, компании используют такие премии для стимулирования сотрудников к высокой производительности.

По его словам, для получения вознаграждения работникам необходимо достичь плановых показателей, не иметь серьезных дисциплинарных взысканий и отработать полный год в организации.

Депутат подчеркнул, что решения о выплате принимаются исключительно руководством компаний. В бюджетной сфере премии возможны только в пределах выделенных средств и согласно положениям о стимулирующих выплатах. Власти не могут обязать частные компании выплачивать 13-ю зарплату, отметил он.

Ранее доктор юридических наук Вадим Виноградов напомнил, что в 2026 году в России пройдет плановая индексация социальных выплат, включая пенсии, пособия и материнский капитал. По его словам, повышение будет соответствовать уровню инфляции за 2025 год, который прогнозируется на уровне 6,8%.

россияне
зарплаты
сотрудники
премии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз признал острый дефицит тротила
Трамп выразил отношение к возможной сделке между США и Ираном
Группу украинцев депортировали на родину из США
Радиация, ИГ, дружба с РФ: как киргизская «Альфа» предотвратила «Чернобыль»
Неизвестные в Тюмени устроили стрельбу
В Раде раскрыли новые детали дела о коррупции в энергетике на Украине
В небе над Британией появились «съедобные» созвездия
Бывшего вице-премьера Украины арестовали по скандальному делу Миндича
Митрополит сообщил о тысячах бойцов, прошедших обряд крещения в зоне СВО
Разведчики уничтожили квадроцикл ВСУ под Красноармейском одним ударом
Стас Пьеха раскрыл, какая девушка могла бы его покорить
В Госдуме назвали условия выплаты 13-й зарплаты
Младенца нашли живым в сливном бачке унитаза
Суд взыскал 13 млн рублей с Деревянко
Евродепутат призвал ЕС договариваться с Россией
Аргентину призвали дистанцироваться от политизации Украиной темы детей
Собянин сообщил о четвертом за сутки беспилотнике, атаковавшем Москву
Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня
Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?
Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.