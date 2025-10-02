Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 17:13

В США призвали Трампа отказаться от расширения НАТО

Foreign Affairs: США следует закрыть двери НАТО для новых стран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Администрации президента США Дональда Трампа следует свернуть политику открытых дверей НАТО, пишет Foreign Affairs. По мнению авторов материала, США следует исключить возможность дальнейшего расширения Альянса и начать переговоры об официальном закреплении этой нормы.

Чтобы масштаб трансатлантических обязательств и полномочий НАТО не расширялся дальше, США следует начать переговоры об официальном закрытии открытых дверей Альянса, исключив возможность будущего расширения, — говорится в публикации.

Также в издании предложили пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за риска втягивания американских солдат в возможные конфликты. В издании отметили, что вывод войск из Германии, Польши и Румынии облегчит Вашингтону задачу ограничения любой роли США в будущих европейских конфликтах.

Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что флагман ВМС США авианосец USS Gerald Ford может стать легкой целью для российских гиперзвуковых ракет и подводных лодок в случае конфликта между НАТО и Россией. По его словам, авианосец обладает крайне низкой защищенностью, поэтому станет первой «жертвой».

