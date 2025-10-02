В США призвали Трампа отказаться от расширения НАТО

Администрации президента США Дональда Трампа следует свернуть политику открытых дверей НАТО, пишет Foreign Affairs. По мнению авторов материала, США следует исключить возможность дальнейшего расширения Альянса и начать переговоры об официальном закреплении этой нормы.
Чтобы масштаб трансатлантических обязательств и полномочий НАТО не расширялся дальше, США следует начать переговоры об официальном закрытии открытых дверей Альянса, исключив возможность будущего расширения, — говорится в публикации.
Также в издании предложили пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за риска втягивания американских солдат в возможные конфликты. В издании отметили, что вывод войск из Германии, Польши и Румынии облегчит Вашингтону задачу ограничения любой роли США в будущих европейских конфликтах.
Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что флагман ВМС США авианосец USS Gerald Ford может стать легкой целью для российских гиперзвуковых ракет и подводных лодок в случае конфликта между НАТО и Россией. По его словам, авианосец обладает крайне низкой защищенностью, поэтому станет первой «жертвой».