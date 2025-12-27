Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 12:57

В Госдуме эмоционально высказались о ликвидации Капустина

Депутат Колесник: Капустин был одноразовым материалом спецслужб Запада

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Ликвидированный глава «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Капустин действовал под руководством спецслужб Запада, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, лидер ячейки не обладал высокой ценностью для своих спонсоров.

За Капустиным кто-то стоял из западных стран: завербованный человек свободы действий не имеет, он действует только по заказу своих хозяев. Для них он был одноразовым материалом. Я думаю, потихонечку РДК распадется: кто-то сбежит, кого-то ликвидируют. Этот корпус держался не на Капустине, а на спонсировании Запада, — заявил Колесник.

Депутат отметил, что ликвидация Капустина была логичным исходом. По его мнению, имя бывшего лидера РДК вскоре забудется.

Капустин ушел на тот свет государственным изменником. Предательство считается худшим оскорблением среди военных. Заслуженно получил все, что можно на этом свете. Про его личность скоро забудут, а многие сторонники откажутся от его идей, заключил Колесник, заключил Колесник.

Ранее представители РДК заявили о гибели Капустина на фронте. По предварительной информации, он был ликвидирован на Запорожском направлении.

